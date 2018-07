États-Unis : les fournisseurs d'accès à Internet autorisés à espionner leurs clients ?

publié le 28/03/2017 à 07:01

Depuis l’élection de Trump, le roman George Orwell 1984 est remonté dans les classements des meilleures ventes de livres. Beaucoup d'Américains voient dans cette oeuvre écrite en 1948, qui décrit un système terrifiant de surveillance généralisée, une prédiction de ce qu'est en train de devenir l’Amérique. Big Brother, ça vient de 1984. Et c’est vrai qu’on s’en approche, puisque la Chambre des représentants, à majorité républicaine, doit examiner ce mardi 28 mars un texte déjà approuvé par le Sénat, lui aussi à majorité républicaine. Il s'agit en fait de lever une interdiction imposée sous Obama, afin que les fournisseurs d'accès à Internet puissent espionner tout à fait légalement les clients et revendre les informations collectées.



Les grands opérateurs d'accès à Internet et à la télévision - les équivalents américains de Orange ou Free, qui ici s'appellent Verizon, Comcast, etc. - veulent pouvoir constituer pour chacun de leurs clients un profil très précis de ses goûts, ses centres d’intérêt, ses habitudes de consommation, à partir de ses recherches par Internet, des sites visités et des programmes télé regardés.

La fin de la vie privée des internautes ?

Cela permettra ainsi de savoir que tel consommateur est en fait une femme d'une quarantaine d'années, mère de deux enfants, qui aime les films avec Georges Clooney, les gâteaux au chocolat, ne rate jamais un épisode de Scandal à la télé, écoute du Adele, vote plutôt Trump, et envisage de partir en vacances au Mexique. Et si elle regarde en cachette des films porno, on peut même déterminer quel type de scène la fait fantasmer.

Toutes ces informations sont très faciles à regrouper si vous êtes fournisseur d’accès. Il suffit de suivre le parcours en ligne de la cliente, qui ne saura jamais que ces informations plus confidentielles qu’elles en ont l’air, sont revendues à des marques qui peuvent ainsi faire de la publicité ciblée sur cette consommatrice. Lui proposer une publicité pour le dernier film de Clooney, les concerts d’Adele, ou une promotion sur les mousses au chocolat. Cela n'a l’air de rien, mais comptez le nombre d’informations que vous donnez sur vous même sans vous en rendre compte.