Virginie Occidentale : un tournoi de boxe pour oublier les soucis du quotidien

publié le 27/03/2017 à 11:52

C'est du sport, mais pas seulement : c'est aussi une histoire économique et sociale. La Virginie Occidentale est l'un des États les plus pauvres des États-Unis (seul le Mississippi est plus défavorisé encore). Cela se passe dans la petite ville de Welch, un peu plus de 2.000 habitants, dans le comté le plus pauvre de l'État, totalement dévasté par la fermeture des mines qui a ravagé ce territoire autre fois prospère, qui a perdu plus de la moitié de ses habitants. Il est tellement isolé désormais dans les montagnes que le téléphone portable ne passe pas partout à Welch. Le dernier supermarché du coin a fermé l’an passé.



C'est l'exemple ultime de l'Amérique qui se sent oubliée, à laquelle Donald Trump a su parler. Près de trois électeurs sur quatre ont voté pour le candidat républicain dans ce comté qui, une fois par an, pendant un week-end de mars, retrouve un peu de vie avec une tradition curieuse, mais qui redonne le sourire aux habitants : un tournoi de boxe amateur ouvert à tous.

Tous les volontaires de 18 à 35 ans peuvent y participer, à condition qu'ils n'aient jamais fait de boxe. Il y a des dizaines de compétiteurs chaque année. Cela se déroule sur plusieurs soirs. Tous les autres habitants se retrouvent pour ces combats pour voir leur fils, leur voisin ou leur cousin se battre sur un ring. C'est parfois sanglant. Le gagnant repart avec un trophée et 1.000 dollars. Une somme importante pour beaucoup d'entre eux, qui vivent de petits boulots, de menuiserie, ou dans les mines qui ne sont pas encore fermées.

> Un des combats organisés à Welch en 2015

La plupart des combattants en rêvent depuis longtemps, depuis qu’ils sont petits, quand ils venaient assister aux combats. Entre deux matchs, les jeunes filles peuvent participer à un concours de Miss Bikini, avec à la clé également 1.000 euros. La gagnante est désignée par acclamation de la foule de milliers de spectateurs. Car l’événement attire, bien au-delà du comté, des gens de tout l'État, qui n'a aucune grand équipe sportive de basket, de baseball ou de football. Mais la petite ville a réussi à faire de ce tournoi annuel de boxe un événement.