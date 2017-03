Conduisez une Cadillac pour 1.500 dollars par mois

publié le 23/03/2017 à 07:04

Vous connaissez Netflix, cette plateforme qui permet d’avoir accès à une bibliothèque très vaste de films et de séries avec un abonnement mensuel. C'est le même principe que le streaming en musique, avec Spotify. Est-ce nécessaire d'acheter un DVD ou un CD, si vous pouvez l'écouter en illimité. Est-ce nécessaire d'être propriétaire ? Appliquez le même principe aux voitures. Vous payez un abonnement mensuel : plus de frais d'assurance ou de réparations.



Vous avez une application sur votre téléphone, et vous pouvez commander une Cadillac (le modèle de votre choix), pour quelques heures ou quelques jours (par exemple, si vous voulez partir en vacances). Ce n’est pas de l'illimité, mais cela permet d'avoir accès à un véhicule quand vous en avez besoin. Typiquement, cela s'adresse à des gens qui ne vont pas travailler chaque jour en voiture.

Pour l’instant, c’est extrêmement cher : 1.500 dollars par mois (un peu moins de 1.400 euros). Il faut dire que ce test ne concerne qu’une seule marque de General Motors, Cadillac, qui est la marque la plus chère et la plus statutaire. Mais si ce test mené à New York, et bientôt à Los Angeles, est concluant, General Motors n’exclut pas de l’élargir à d’autres modèles, plus accessibles. Le prix de l’abonnement serait donc beaucoup moins cher. De toute façon, ce n’est qu’une offre supplémentaire proposée par Général Motors, mais qui selon eux peut intéresser une cible très particulière.

Le rapport à la propriété change

À ce prix-là, il est plus rentable d’acheter une voiture ou d'en avoir une en leasing. Mais les spécialistes de General Motors regardent les chiffres de ventes, qui ne sont pas mauvais. Ils constatent un changement de comportement presque sociologique. Dans ce pays de la bagnole qu’est l’Amérique, les plus jeunes achètent moins de voitures qu’avant. Ils en ont toujours moins acheté que les quadras ou les quinquas. Mais il y a moins de voitures achetées par les moins de 30 ans qu’il y a dix ou vingt ans.



C'est lié à un double changement de comportement. D'abord le développement de Uber et autres VTC. Les plus jeunes dans les grandes villes ont pris l’habitude de se faire conduire, entre les transports en commun et Uber. Ils ressentent moins le besoin d’acheter une voiture, tant qu’ils n’ont pas d’enfant.



Il y a ensuite un rapport à la propriété en général. Il y aura toujours des gens qui veulent avoir leur disque ou leur voiture, mais de plus en plus de consommateurs pensent que l’usage est plus important que la propriété. Ce sera intéressant de voir si cette expérience menée par General Motors ici va plus loin.