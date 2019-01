publié le 04/01/2019 à 19:01

En décembre, les créations d'emplois aux États-Unis ont bondi à leur plus haut niveau depuis février. Selon les chiffres officiels du ministère du travail communiqués vendredi, l'économie américaine a créé 312.000 nouveaux emplois nets, un record depuis 10 mois. Parallèlement, le taux de chômage est lui remonté à 3,9% en décembre contre 3,7% le mois précédent.



"D'excellents chiffres pour l'emploi viennent d'être annoncés !", s'est immédiatement réjoui le président Donald Trump dans un tweet. Les analystes s'attendaient à seulement 180.000 créations d'emplois et à ce que le taux de chômage reste stable à 3,7%. Ce dernier reste tout de même plus faible qu'il y a un an (4,1%).

Le taux de participation à l'emploi a grimpé à 63,1%, son meilleur niveau depuis septembre 2017, ce qui est vu comme un signe de dynamisme du marché du travail. Plus de 400.000 nouveaux chercheurs d'emplois ont rejoint le marché du travail le mois dernier. "Le marché du travail conclut 2018 avec des feux d'artifice", ont commenté les analystes d'Oxford Economics ajoutant que "les fondamentaux restent solides".

GREAT JOBS NUMBERS JUST ANNOUNCED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 janvier 2019

Hausse des salaires

En décembre quasiment tous les secteurs ont embauché, notamment le secteur manufacturier (+32.000 emplois) qui enregistre son meilleur mois de l'année. En 2018, ce secteur cher à Donald Trump qui défend le "made in America" aura créé 284.000 emplois contre 207.000 en 2017.



Sur l'année 2018, la première économie mondiale, dirigée par Donald Trump, aura créé 220.000 emplois par mois en moyenne contre 182.000 en 2017. Selon les chiffres du ministère du travail, le salaire horaire moyen a lui aussi enregistré une hausse de 0,4% sur le mois de décembre, sa plus forte progression depuis août, soit une augmentation totale de 3,2% sur un an.



Cette hausse des salaires, pourrait conforter la Banque centrale (Fed) dans son intention de relever les taux encore deux fois cette année. Jerome Powell, le patron de la Fed a assuré que la Banque centrale resterait "patiente" concernant ces taux d'intérêt. Il a également affirmé qu'il ne démissionnerait pas si Donald Trump, qui l'a publiquement et sévèrement critiqué, le lui demandait.