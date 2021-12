États-Unis : ces chansons qui ont fait l'Amérique

La musique occupe une place essentielle aux États-Unis. Certaines chansons ont même marqué l'histoire du pays.



Le premier des hymnes américains, c'est évidemment The Star-Spangled Banner. L'hymne national a été composé en 1814 par Francis Scott Key pendant la guerre anglo-américaine de 1812. Depuis, il a été repris de nombreuses fois, de Whitney Houston à Marvin Gaye, en passant par la fameuse version de Jimi Hendrix à la guitare électrique au festival de Woodstock en 1969.

Parmi les morceaux les plus célèbres, on compte également ceux qui racontent l'histoire de la société américaine. On pense par exemple à I Will Survive de Gloria Gaynor, sorti en 1978. Le tube, qui coïncide avec l'arrivée de l'épidémie de sida, sera adopté par la communauté gay et deviendra peu à peu le cri de ralliement pour de tous ceux qui se sentent marginalisés.

En 1987, sort La Bamba de Los Lobos. Pour la première fois, une chanson en espagnol est classée numéro un aux États-Unis. Un événement dans l'histoire de la musique car la ségrégation a laissé des traces et il est encore mal vu de parler espagnol dans certains états du Sud.

