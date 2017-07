John McCain a un cancer au cerveau, Barack Obama lui envoie son soutien

publié le 20/07/2017 à 07:56

Quand la maladie frappe, les camps politiques ne comptent plus. Le sénateur américain John McCain a annoncé mercredi 19 juillet qu'il était atteint d'un cancer du cerveau.



Une maladie grave qui va engendrer des séances de chimiothérapie ou une radiothérapie, selon la Mayo Clinic de Phoenix, dans l'Arizona, l'État qu'il représente au Sénat. L'ancien candidat républicain à la présidence des États-Unis en 2008 a reçu le soutien de nombreuses personnes, et parmi elles, deux adversaires politiques.

Hillary Clinton a envoyé toutes ses pensées sur Twitter à lui, sa femme "Cindy, leurs merveilleux enfants et toute la famille". Quant au candidat démocrate victorieux, rival de Jonh McCain en 2008, Barack Obama, il a envoyé des mots de réconforts combatifs : "John McCain est un héros américain et l'un des battants les plus courageux que je connaisse. Le cancer ne sait pas à qui il a affaire. Fais-lui vivre un enfer, John".



Quant à l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, avec qui les relations étaient tendues, il a déclaré dans un communiqué que le sénateur avait "toujours été un combattant". "Melania et moi envoyons nos pensées et prières au sénateur McCain, à Cindy et toute sa famille. Remettez-vous vite", a-t-il dit.

Melania and I send our thoughts and prayers to Senator McCain, Cindy, and their entire family. Get well soon. https://t.co/fONWVlmYyz — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 juillet 2017

De tous les bords de la classe politique, anciens adversaires comme amis, les messages ont ainsi afflué toute la soirée de mercredi, quand la nouvelle du diagnostic s'est répandue comme une traînée de poudre. Parmi les plus partagés, celui de sa fille Meghan McCain.



"Il est la personne la plus coriace que je connaisse. L'ennemi le plus cruel n'a jamais pu le briser, a-t-elle écrit. Le cancer pourra l'affecter de multiples façons, mais il ne le fera jamais capituler, car rien n'a jamais pu le faire capituler". Ce n'est pas le premier cancer pour John McCain. Il a souffert de mélanomes dans les années 1990 et 2000, dont il s'était remis.