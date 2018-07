Le maire de New York veut une augmentation drastique du prix des cigarettes

publié le 27/04/2017 à 06:35

On débat souvent du prix des cigarettes en France. Mais à New York, il pourrait bien passer à un prix prohibitif : 13 dollars minimum (12,15 euros) le paquet. C'est 2,50 dollars de plus d’un coup. Ça sera donc presque deux fois plus cher que les paquets en France. Et encore, c'est le prix de base. Certains paquets seront vendus jusqu'à 5 dollars plus chers. C'est le maire de la ville, Bill de Blasio, qui souhaite ainsi augmenter de manière drastique le prix du tabac.



Il n'en est plus à inciter les fumeurs à arrêter. Il veut les forcer en les frappant au portefeuille. Comme le dit un responsable de la santé à la mairie, "il faut que ce soit plus difficile de fumer". La mesure n'est pas encore avalisée. Elle va être examinée dans les prochaines semaines, le maire vient de l'annoncer.

On estime qu'il y a aujourd'hui, sur les 8,5 millions d'habitants de New York, il y a 900.000 fumeurs (on ne parle pas de l'agglomération, seulement de la ville). Un peu plus de 10 % de la population, c'est deux fois moins qu'il y a quinze ans. Le maire veut réduire leur nombre de 160.000 d'ici 2020 (soit d'un sixième).

De moins en moins de fumeurs à NY

C'est déjà moins qu'en France en moyenne. Il faut dire qu'à New York on croise beaucoup moins de personnes qui fument. Ou plutôt elles sont agglomérés dans quelques endroits où c'est autorisé, par exemple en bas des gratte-ciel. New York a été l'une des premières villes à interdire le tabac dans les lieux clos, les espaces de travail. C'était en 2003, donc avant la France.



Il y a six ans, l'ancien maire Bloomberg avait aussi établi une interdiction totale dans les squares, les parcs, y compris à Central Park. Même sur les immenses pelouses, pas question d'allumer une cigarette. Même chose sur les dizaines de kilomètres de plage de New York. Interdiction également de fumer dans les espaces publics les plus fréquentés, comme Times Square. Vous devez écraser votre cigarette avant de marcher sur un trottoir du quartier.



La ville veut aller encore plus loin

C'est même parfois le cas chez soi. Dans de nombreux immeubles, il y a interdiction totale d'allumer une cigarette, même à la fenêtre. Il faut descendre dans la rue. Les fumeurs n'ont pas le choix. Et même si les New-Yorkais aiment grogner, ils respectent globalement ces règles.



New York est en pointe, notamment sur le prix des paquets (13 dollars ce serait un record). Mais les interdictions de fumer dans les lieux publics existent aussi dans d'autres villes. New York veut aller plus loin, en s'inspirant de Philadelphie et San Francisco, avec l'idée de réduire le nombre de lieux de vente.



Ici les bureaux de tabac se trouvent souvent dans des supérettes de quartier, pas dans les bars. La mairie ne New York évoque un tiers de lieux de vente en moins d'ici dix ans ; l'un des critères pourrait être la proximité avec les établissements scolaires. Car l'ambition de la ville c'est que les jeunes de goûtent jamais au tabac. D'où le prix prohibitif.