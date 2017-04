publié le 14/04/2017 à 07:35

Une histoire assez stupéfiante se déroule dans l’Ohio. Un conducteur et affamé âgé de 8 ans. Dans la petite ville de East Palestine dimanche soir, un petit garçon avait faim, on ne sait pas si ses parents avaient oublié de lui donner à manger, en tout cas, sur les coups de 20h, il a eu envie d’aller manger un hamburger. Son père, rentré du travail épuisé, était déjà parti se coucher. Sa maman s’était assoupie dans le canapé. Qu’a-t-il fait ? Et bien il a pris les clés du van de son père, direction le McDonald’s du coin. En emmenant à bord sa petite sœur de quatre ans.



Deux témoins ont vu ce véhicule circuler sur les routes tranquilles de cette petite ville. Mais n’est pas une conduite erratique qui les a alertés, le petit garçon respectait les limitations de vitesse, pas de feu grillé, il ne roulait pas sur les lignes blanches. Il semblait tout à prudent. Il a franchi sans encombre quatre carrefours, une ligne de chemin de fer, sans aucun souci il a tourné plusieurs fois à droite et une fois à gauche.

Une toute petite tête dépassait de la fenêtre

Ils l’ont remarqué parce qu’ils voyaient une toute petite tête dépasser de l’encadrement de la fenêtre, ils ont appelé le 911, le numéro de la police. Pendant ce temps, le petit et sa sœur à l’arrière sont arrivés tranquillement au McDonald’s a environ un kilomètre et demi du domicile familial. Le conducteur amateur s’est engagé sur le chemin du drive in, a passé sa commande sa petite voix au micro, un cheeseburger. Imaginez la tête des employés de McDonald’s lorsqu’il a roulé jusqu’à la fenêtre du service. D’ailleurs au départ ils ont cru à une blague, ils se sont dit que les parents étaient derrière et jouaient au poisson d’avril avec quelques jours de retard.

C’est à ce moment-là que les policiers sont arrivés. Et le petit garçon s’est mis à pleurer, comprenant qu’il avait fait une grosse bêtise. Il avait peur de se faire enguirlander. Les clients du restaurant ont accouru, évidemment, l’un d’entre eux les a reconnus, il savait qu'ils étaient les petits enfants d’un ami, les grands-parents ont été appelés, les parents sont aussi très vite arrivés. Pendant ce temps, les petits avaient séché leurs larmes en mangeant tranquillement leur cheeseburger dans le McDonald’s.



Alors c’est vrai que c’est assez étrange, le véhicule était vraiment énorme, près d’une tonne. Ses jambes trop petites pour atteindre les pédales. Donc en fait il conduisait debout. Et puis il faut vous préciser que c’est plus simple de conduire une voiture ici aux États-Unis que chez vous en Europe. Pas de boite manuelle pour passer les vitesses, ce sont des boites automatiques. Pas besoin d’embrayer. Et le petit garçon raconte qu’il a appris à conduire… en regardant des vidéos YouTube ! Heureusement la police a décidé de ne retenir aucune charge contre les deux petits gourmands, ni vol ni conduite sans permis.