États-Unis : la première marathonienne de Boston a remis ça

À 70 ans, Katherine Switzer a terminé lundi 17 avril le marathon de Boston en 4h44 minutes. Mais ce n'est pas pour cela que nous vous parlons d'elle. C'est parce qu'elle portait le dossard 261. Le même numéro qui lui avait été attribué en 1967, sur ce même marathon de Boston, qu'elle avait terminé en 4 heures et 20 minutes. Donc franchement en un demi-siècle, elle n'a perdu qu'une vingtaine de minutes. Ce jour-là de 1967, Katharine Switzer est entrée dans l'histoire de cette course prestigieuse, et même on peut le dire du sport américain et du combat des femmes.



En fait, la jeune étudiante de 20 ans avait participé de façon totalement illégale. Car il était interdit alors à une femme de courir un marathon. Même l'entraîneur de son club de course de pied lui disait que jamais une femme comme elle, forcément fragile selon lui, ne pourrait terminer une course aussi difficile. Seuls les hommes vaillants, puissants, endurants pouvaient relever ce défi. Il en était persuadé.

Mais Kathrine s'était néanmoins inscrite, en donnant les initiales de ses deux premiers prénoms (K.V). C'est assez courant ici de se présenter avec ces initiales, donc ça n'a pas attiré l'attention. Ce matin-là, elle a donc pu s'élancer discrètement, accompagnée par son fiancé. C'est assez drôle aujourd'hui de voir la tenue qu'elle portait : une espèce de survêtement couvrant un peu large. Elle n'était plus très loin de l'arrivée lorsque le codirecteur de la course, prévenu qu’une femme avait osé se mêler à cette compétition réservée aux hommes, s’est lancé à sa poursuite, pour tenter de l’arrêter. Il a accroché sa manche de survêtement pour la retenir. Mais ça n’a pas suffi car le fiancé de Kathrine l'a repoussé, jeté par terre, et dans l’altercation, elle a pu accélérer, s’échapper, et franchir la ligne d’arrivée, où son temps a été enregistré. Impossible de faire autrement.