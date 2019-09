publié le 16/09/2019 à 03:01

Une nouvelle affaire sordide contre une femme transgenre a été révélée aux États-Unis. Le corps de Bee Love Slater, âgée de 23 ans, a été retrouvé brûlé dans une voiture abandonnée en Floride ont annoncé les autorités américaines dans des propos relayés par le New York Times. Cette macabre découverte a été faite le mercredi 4 septembre, mais l'identification du corps a pris plusieurs jours.

Les enquêteurs considèrent l'affaire comme un homicide, détaillant que pour l'heure, rien ne suggérait qu'il s'agirait d'un crime transphobe."Nous n'avons à ce jour pas de preuve qui démontrerait qu'il s'agit d'un crime de haine", a déclaré le shérif Steve Whidden. Les investigations menées par les autorités américaines portent notamment sur plusieurs messages postés sur les réseaux sociaux, qui ont été adressés à la victime avec une intention de nuire, sans qu'il ne s'agisse pour autant de menaces directes.

Selon la Human Rights Campaign, une association de lutte pour les droits des personnes LGBT+, il s'agit de la 18ème personne transgenre à être tuée depuis le début de l'année aux États-Unis. "Ces victimes ne sont pas des chiffres. C'était des personnes, avec des espoirs et des rêves, des proches et des communautés à qui elles manqueront tous les jours", a notamment écrit l'association sur son compte Twitter.