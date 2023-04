États-Unis : le corps d'un enfant de 2 ans retrouvé dans la gueule d'un alligator

C'est un fait divers particulièrement macabre qui a eu lieu en Floride, aux États-Unis. Le corps d'un enfant de deux ans a été retrouvé dans la gueule d'un alligator, vendredi dernier par la police locale. Les autorités avaient lancé une alerte après la découverte, la veille, du meurtre de la mère du petit garçon. Le quotidien américain USA Today rapporte que le père de l'enfant a été interpellé quelques heures plus tard et inculpé pour les meurtres de la jeune femme et de l'enfant.

C'est la grand-mère du garçon qui avait lancé l'alerte, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille et de son petit-fils. Le corps de Pashun Jeffery, la mère âgée de 21 ans, a été retrouvé lacéré de nombreux coups de couteau dans la ville de St-Petersburg. "Une scène de crime très violente", selon le chef de la police de la municipalité. Les autorités ont alors lancé d'intenses recherches pour retrouver le petit garçon, avec notamment des équipes de plongée et des drones.

Le suspect reste mutique

En fouillant une zone près d'un parc et d'un lac, les policiers ont alors aperçu un alligator avec une masse imposante dans sa gueule. Avant de se rendre compte, en se rapprochant, qu'il s'agissait du corps d'un enfant. Les policiers ont immédiatement fait feu et ont réussi à tuer l'animal, relâchant le corps intact de la jeune victime.

Le père de l'enfant, Thomas Mosley, s'était rendu chez sa mère vendredi matin, avec de nombreuses blessures à la main et aux bras. Il s'est ensuite présenté à un hôpital pour se faire soigner, avant d'être interpellé par la police. Alors que les motivations de son geste restent inconnues, le suspect a refusé de parler aux autorités et a demandé un avocat. Les autopsies des victimes doivent être pratiquées dans les prochains jours.



