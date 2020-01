publié le 14/01/2020 à 15:50

Ashley Manning, 29 ans, était portée disparue depuis le 13 novembre dernier, aux États-Unis. Ce jour-là, la jeune femme a pris l'avion à l'aéroport de Dallas, au Texas, à destination de Los Angeles, en Californie. Mais sa famille n’a plus jamais eu de nouvelle.

Son corps a été retrouvé près de deux mois plus tard, mercredi 8 janvier, dans le comté d'Orange en Californie. Il était enveloppé sous des cartons, dans du plastique, attaché par du ruban adhésif, caché dans un camion de déménagement, rapporte Paris Match.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le véhicule a été loué par une personne non identifiée et retrouvé à Anaheim. La société de location de la camionnette, qui n’avait pas été rendue, a fini par la retrouver et la rapporter à son entrepôt de Fullerton, explique CBS Los Angeles. C’est en effectuant les vérifications habituelles autour et dans le véhicule, que des employés ont fait la macabre découverte.

"En tant que famille, nous essayons de surmonter cette tragédie en cette période extrêmement difficile. Nous remercions tous ceux qui ont partagé l’avis de recherche ces deux derniers mois", a écrit la sœur d’Ashley Manning sur Facebook vendredi.

De son côté, la police compte enquêter "comme s'il pouvait s'agir d'un homicide", a fait savoir le sergent Shane Carringer. "Les enquêteurs vont remonter jusqu’à tous ceux qui ont été en possession du camion et regarder le calendrier de sortie de ce camion, qui l'a eu et où il se trouvait".