États-Unis : la proposition spectaculaire de Donald Trump à la NASA

publié le 25/01/2019 à 14:28

La conquête spatiale a toujours été un moyen pour les États-Unis de montrer sa puissance au monde. Et Donald Trump semble vouloir continuer sur cette lignée si l'on en croit des propos que le New York Magazine a pu rapporter d'un nouveau livre sur l'administration Trump.



L'équipe des vipères : mes 500 jours extraordinaires à la Maison Blanche de Trump, qui sort la semaine prochaine aux États-Unis, est écrit par Cliff Sims, ancien conseiller spécial du 45e président américain. Des extraits publiés mardi dans la presse décrivent un fonctionnement chaotique de l'administration Trump. Mais parmi ces premières lignes, une anecdote permet de découvrir que le président américain est très intéressé par la conquête spatiale, et notamment de Mars.



Selon Cliff Sims, Donald Trump aurait notamment demandé au patron de la NASA, Robert Lightfoot Jr., si il était possible d'envoyer des personnes sur Mars dans un futur proche. Il aurait ensuite eu des propos tout à fait étonnant. "Et si je vous donnais tout l'argent dont vous auriez besoin ? Et si nous faisions s'envoler le budget de la NASA, et que vous vous concentriez sur cela au lieu de ce que vous faites d'autre". Le patron aurait tempéré les ardeurs du président en lui affirmant qu'il ne pensait pas que ce serait possible. Ce dernier aurait été "déçu", selon Cliff Sims.