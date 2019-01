publié le 18/01/2019 à 14:01

C'est une accusation qui pourrait lui valoir une procédure d'impeachment. Le président Donald Trump aurait demandé à son ancien avocat Michael Cohen de mentir au Congrès quant au projet de construction d'une tour à Moscou, une Trump Tower.



Selon l'enquête réalisée par Buzzfeed, Michael Cohen aurait menti sur les dates de la construction de cette tour. L'avocat avait dit au Congrès qu'il n'y avait plus de discussions avec la Russie en janvier 2016, alors que celles-ci auraient continué jusqu'en juin, c'est-à-dire quand Trump était certain de gagner la primaire républicaine.



Michael Cohen a déjà été condamné en décembre dernier à trois ans de prison pour un paiement à l’ancienne actrice porno Stormy Daniels, mais également pour avoir mentir au Congrès sur cette affaire immobilière. "J’ai cru que mon devoir était de couvrir ses sales coups", avait-il alors déclaré.

Mentir pour réduire l'implication de Trump

Un tel mensonge permettait d'alléger l'implication de Donald Trump dans ses liens financiers avec la Russie. Si Trump a bel et bien demandé à Michael Cohen de mentir cela signifierait qu'il a tenté d'obstruer l'enquête du FBI sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle.



Pendant la campagne, l'actuel président américain a nié avoir des intérêts financiers en Russie alors qu'il avait ce projet de tour, censé lui rapporter plusieurs centaines de millions de dollars.



Les deux sources policières citées dans cette enquête ont révélé que Donald Trump et Michael Cohen se sont rencontrés à au moins dix reprises à ce sujet. Il pourrait s'agir d'une "subordination de témoin".

Une destitution est-elle possible ?

Si le Congrès considère cette affaire comme un "crime majeur", cela pourrait donc justifier une procédure d'impeachment. En effet, l'article II de la Constitution des États-Unis, à la section 4, explique que : "le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs.".



C'est également une subordination de témoin qui avait été au cœur de l'impeachment de Bill Clinton. Michael Cohen doit témoigner publiquement devant le Congrès le 7 février prochain.