et AFP

publié le 15/01/2019 à 04:57

L'armée américaine renforce sa présence à la frontière mexicaine. Le Pentagone a annoncé lundi le déploiement de troupes. Objectif pour l'administration Trump : contrer l'arrivée de milliers de migrants en provenance d'Amérique centrale.



"Le ministre de la Défense par intérim Pat Shanahan a approuvé la demande d'assistance du ministère de la Sécurité intérieure jusqu'au 30 septembre 2019", a indiqué dans un communiqué un porte-parole du Pentagone. Un déploiement voulu et annoncé avant les élections de mi-mandat par Donald Trump, mais qui prévoit également une évolution de la mission des militaires.

"Le soutien du ministère de la Défense à la frontière sud-ouest passe d'une fortification des points d'entrée à la surveillance mobile et à la détection, ainsi qu'à la mise en place de fil barbelé entre les points d'entrée", précise le ministère de la Défense américain, qui "continuera à fournir un soutien aérien". Actuellement, plus de 4.500 soldats stationnent déjà le long de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, en soutien des garde-frontières.