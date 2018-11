publié le 30/11/2018 à 18:32

Dasha Fincher, une Américaine de 41 ans vivant dans le comté de Monroe en Georgie, a porté plainte contre la police après avoir passé trois mois en prison alors qu'elle était innocente. La raison : avoir transporté de la barbe à papa, que la police a pris pour la drogue.



C'est pour un contrôle routier, que va réaliser la police le 31 décembre 2016, que l'Américaine est stoppée sur le bord de la route. Alors qu'ils procèdent ensuite à une fouille du véhicule, ils tombent sur des sachets contenant une substance bleue. Les policiers décident de procéder à un test rapide sur place, soupçonnant Dasha Fincher de transporter de la méthamphétamine.

Malgré les explications de l'Américaine, qui leur explique qu'ils s'agit en réalité de sucre coloré pour faire de la barbe à papa, l'emballage et l'aspect cristallisé de la substance les font douter. Le test d'analyse se révèle alors positif et Dasha Fincher est arrêtée.

Des machines peu fiables

Placée en détention, le juge fixe sa caution libératoire à un million de dollars, somme qu'elle ne peut pas payer. Au cours des trois mois qu'elle passe derrière les barreaux à clamer son innocence, elle rate la naissance de ses deux petits-enfants, des jumeaux.



Le 22 mars 2017, des analyses plus poussées sont effectuées sur le contenu du sachet retrouvé dans la voiture de Dasha Fincher. Et la suspecte disait la vérité : il s'agissait bien d'un mélange de sucre et de colorants. Un mois plus tard, les charges sont abandonnés et elle est libérée.



Le 22 novembre, Dasha Fincher a décidé de porter plainte contre la police du comté de Monroe pour "négligence". Elle accuse notamment le bureau du shérif d'avoir "violé ses droits civils", ce qui a entraîné un emprisonnement injustifié. Ce n'est pas la première fois que les produits alimentaires sont testés positifs aux États-Unis. Les appareils d'analyses utilisés par les policiers sont en réalité peu fiables, et toute une série de substances autres que les drogues dures peuvent être détectées positives.