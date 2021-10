Ce drame bien mystérieux qui avait secoué la Californie aux États-Unis cet été semble avoir livré ses secrets. La mort mystérieuse de ce couple, de leur bébé et de leur chien, retrouvés sans vie sur un chemin de randonnée californien, a donc été causée par la chaleur, et non par les algues bleues, a annoncé jeudi la police locale à l'issue de plusieurs semaines d'enquête.

Les corps de John Gerrish, Britannique de 45 ans, de son épouse Ellen Chung, 31 ans, et de leur fille d'un an, Miju, ne portaient aucune trace de coup ou de morsure, ni de signe d'empoisonnement ou de maladie. Leur animal de compagnie gisait à proximité. Les enquêteurs avaient exploré en vain de multiples pistes et privilégiaient un empoisonnement par de l'eau contaminée avec des algues bleues extrêmement toxiques, les Gerrish ayant été retrouvés près d'une rivière, la Merced, polluée par ces organismes.

Ce jeudi, le shérif du comté de Mariposa, Jeremy Briese, a finalement annoncé que la famille avait succombé en raison de la chaleur, citant comme causes du décès "l'hyperthermie et une probable déshydratation" : "Ils avaient épuisé leurs réserves d'eau et ont peut-être été surpris par la brusque élévation des températures au cours de leur randonnée", a-t-il expliqué, ajoutant que "la marche avait commencé à 24 degrés. Le temps qu'ils descendent, avant même d'atteindre le chemin de randonnée, la température avait bondi à 39 degrés".