Incroyable histoire qui vient d'être révélée par la justice fédérale ce mercredi 21 juillet. L'institution a en effet annoncé l'inculpation d'un Américain de 21 ans soupçonné d'avoir voulu mener une fusillade de grande ampleur contre des étudiantes d'une université de l'Ohio. Tres Genco, qui appartenait à la mouvance misogyne "Incel" (abréviation d'involontairement célibataire), avait été arrêté le 12 mars 2020, en possession d'armes et après avoir posté de nombreux messages haineux sur internet, selon un communiqué du ministère de la Justice.

Un grand jury l'a ainsi inculpé pour tentatives de meurtres en vertu de la loi fédérale sur les crimes dits "de haine" (à caractère raciste, misogyne, homophobe...). Selon l'acte d'accusation, Tres Genco a écrit un manifeste dans lequel il disait vouloir "massacrer" des femmes "par jalousie et vengeance". Le même jour, il avait effectué des recherches en ligne sur des résidences d'étudiantes et sur une université de l'État de l'Ohio. En parallèle, il avait acheté deux pistolets, un gilet pare-balles, des munitions, mais aussi un masque tête de mort et un sweat-shirt à capuche barré du mot "vengeance". Dans une autre note, il avait espéré "frapper fort" et tuer 3.000 personnes.

L'homme avait en plus déjà été condamné à 17 mois de prison pour "menaces terroristes" par la justice de l'État de l'Ohio, dans le nord des États-Unis. Sa peine arrivant à son terme, il a de nouveau été interpellé ce mercredi 21 juillet, par la police fédérale cette fois. D'août à décembre 2019, il avait en effet suivi un entraînement militaire dans une base de Georgie. Et en janvier 2015, il avait fait des repérages sur un campus universitaire, tout en se renseignant sur les moyens de commettre un crime. Lors de sa dernière arrestation, il était en possession d'une arme équipée d'un dispositif pour tirer à cadence rapide.