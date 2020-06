États-Unis : la CIA recrute et cible des jeunes issues de minorités

publié le 30/06/2020 à 16:12

La CIA (Central Intelligence Agency) a lancé sur Internet une vaste campagne de recrutement, via un spot publicitaire au ton bien hollywoodien. "Commencez une carrière dans la CIA et faites plus pour votre pays que vous ne pourriez le rêver", conclut la campagne où l'on voit de jeunes recrues "majoritairement féminines" qui "parviennent à obtenir une clé USB d’un ministre étranger et font remonter l’information cruciale à la Maison Blanche", détaille Ouest-France.

Si la célèbre agence de renseignement met en avant la jeunesse c'est parce qu'elle entend diversifier ses rangs. D'après un article du Point, se basant sur un rapport de 2015, "le haut management de l’agence était devenu sur les vingt dernières années moins divers". L'idéal : des jeunes issus de minorités, discrets sur les réseaux sociaux, explique-t-on.

Mais, la CIA reçoit beaucoup de candidatures sur les réseaux sociaux, ce qui complique le recrutement de personnes ayant pu préserver leur anonymat. "Du point de vue d’un agent qui essaie de créer et de garder sa couverture – peut-être l’élément le plus fondamental de l’espionnage –, ça peut poser un vrai défi", avait déclaré en 2016 à NPR (National Public Radio, principal réseau de radiodiffusion aux États-Unis) David Cohen, alors directeur adjoint des opérations de l'agence de renseignement.