publié le 27/11/2016 à 14:00

Les stars ont montré leur reconnaissance pour l’année écoulée. Jeudi 24 novembre les États-Unis célébraient une des fêtes les plus importantes du pays : Thanksgiving. L’occasion pour de nombreuses personnalités de partager des messages d’amour et de remerciements à leurs fans. La future ex-première dame Michelle Obama a posté une photo de sa famille prise à la Maison Blanche il y a quelques années. Barack Obama tient sa plus jeune fille Sasha sur ses genoux, et sourit à l’aînée Malia. Elle a accompagné ce souvenir d’un message aux Américains : “Aujourd’hui et chaque jour nous sommes reconnaissants pour beaucoup de choses. De notre famille à la vôtre - Joyeux Thanksgiving”.



Selena Gomez a profité de cette célébration pour revenir sur Instagram après 14 semaines d’absence. Elle a posté une photo d’elle et de ses fans, écrivant : “Je peux être reconnaissante pour beaucoup de choses cette année… Mon année a été la plus difficile mais en même temps la plus gratifiante de toutes. J’ai réussi à combattre ma peur de ne pas 'être assez'. J’ai seulement voulu renvoyer l’amour que vous m’avez donné pendant des années et vous montrer à quel point c’est important que vous preniez soin de VOUS. La gentillesse gagne toujours. Je vous aime". Nous aussi, Selena.

Solidarité avec les Amérindiens

Thanksgiving a aussi été l’occasion pour l’actrice Brie Larson de faire preuve de solidarité. Elle a posté un dessin sur son compte Instagram demandant à ses followers de faire une donation pour la réserve amérindienne de Standing Rock, menacée par la construction d’un oléoduc. “Avant de profiter de votre festin de Thanksgiving, s’il vous plaît, pensez à donner aussi à nos amis de Standing Rock. C’est vraiment la moindre des choses que vous puissiez faire”.

Janelle Monae a elle aussi profité de Thanksgiving pour apporter son soutien à la réserve indienne de Standing Rock. Elle a posté la photo d’un long texte rappelant que Thanksgiving était “aussi un jour de deuil pour les Amérindiens, dont les difficultés ne sont toujours pas reconnues par beaucoup dans ce pays”. Elle a accompagné l’image d’un message encourageant ses fans à protester : “Je suis en famille. Nous sommes reconnaissants. Nous ressentons aussi le poids de ce qui arrive à nos frères et sœurs. Nous devons nous en occuper, nous devons nous exprimer et aider à protéger nos premiers Américains, les natifs, aussi bien que leur eau et leurs terres sacrées”.



Très loin de son pays natal, Ashley Benson a fêté Thanksgiving à Paris. L'actrice de Pretty Little Liars a posté une photo d'elle devant la pyramide du Louvre puis dans un train de banlieue avant de s'amuser à Versailles. Simple et naturelle, on l'adore.