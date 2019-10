États-Unis : l'ancien président Jimmy Carter a été hospitalisé

Jimmy Carter à New York, le 26 mars 2018

publié le 22/10/2019 à 15:19

Selon la Fondation Carter, Jimmy Carter a subi "une fracture mineure du bassin" ce lundi 21 octobre, mais l'ex-président "est de bonne humeur et a hâte de se rétablir à la maison". Comme le rapporte le média américain CNN, il a été admis au centre médical Phoebe Sumter.

Ce n'est pas la première fois que le président des États-Unis, de 1977 à 1981, se fait hospitaliser pour une chute. Ce 6 octobre 2019, il en était ressorti avec 14 points de suture et des contusions autour de son œil gauche. Ce qui ne l'a pas arrêté pour autant. Premier président américain de l'histoire à atteindre l'âge de 95 ans, il s'est présenté le lendemain pour aider les bénévoles de Nashville, de l'association "Habitat for Humanity", à construire une maison pour les plus démunis.

"J'arrêterai quand il le faut. Mais je ne m'arrêterai pas avant ", avait-il déclaré alors à CNN.