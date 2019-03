publié le 19/03/2019 à 17:15

Mieux vaut tard que jamais. Dans le New-Jersey (États-Unis), un homme a rendu un livre à la bibliothèque... 53 ans après l'avoir emprunté, rapporte CBS.



Harry Krame, 65 ans, raconte qu'il a emprunté le livre The Family Book Of Verse, de Lewis Gannett, à la bibliothèque de son collège quand il avait 13 ans. C'était en 1966. Et il n'est à nouveau tombé dessus que cette année, en 2019, en rangeant son sous-sol. En s'apercevant qu'il ne l'avait jamais rendu, il s'est senti coupable et a décidé de le restituer.

Le principal adjoint du collège a été très surpris de voir un adulte rapporter un livre, rapporte CBS. "Quand il m'a demandé mon nom, je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner car je faisais partie du programme de protection des témoins (censé assurer la sécurité physique des personnes qui témoignent ou on témoigné contre des criminels violents ou susceptibles de recourir à la violence, ndlr)", s'amuse Harry Krame.

Pour ce retard de 19.345 jours, il aurait dû écoper d'une amende de 2.000 dollars, soit environ 1.760 euros. La bibliothèque a décidé de ne pas le sanctionner.