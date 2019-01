publié le 10/01/2019 à 21:51

C'est avec un savoir-faire remarquable et une imagination débordante que Sharalee Armitage Howard a redonné vie à un arbre. Cette Américaine, habitante de Cœur d’Alene dans l’État de l’Idaho, a transformé un arbre de plus de 110 ans, situé devant chez elle, en magnifique bibliothèque gratuite, comme le fait savoir le Huffington Post.



Le 10 décembre dernier, cette employée de la bibliothèque municipale poste une photo sur son compte Facebook où l'on peut voir le tronc d'un arbre ouvert et entièrement réaménagé. Une salle a été façonnée à l'intérieur où la population locale peut s'accorder quelques pages de lecture.

Sharalee Armitage Howard raconte l'origine de ce projet d'arbre-bibliothèque : "Nous avons dû enlever un énorme arbre qui avait plus de 110 ans, donc j'ai décidé de le transformer en une petite bibliothèque gratuite (que j'ai toujours voulue). Le voici (après un peu de nettoyage de revégétation et de travail de finition) !"

Un lieu d'échange hors du commun

En voyant son arbre centenaire s'affaiblir peu à peu avec ses branches qui s'écroulaient et l'intérieur de son tronc qui commençait à pourrir, Sharalee décide d'employer les grands moyens pour en faire un lieu de rencontres et d'échanges hors du commun, où chacun peut venir choisir et/ou déposer un livre.



Une porte vitrée est fixée sur le tronc et l'intérieur est aménagé de façon à accueillir plusieurs centaines d'ouvrages. Son idée donne alors naissance à un lieu à l'atmosphère inédit. Visiblement à l'aise en bricolage, cette passionnée de livres ajoute à l'extérieur des livres en bois faisant référence à des œuvres classiques, de l'éclairage, un toit et des marches en pierre pour accéder au lieu.





Sur les réseaux sociaux, les commentaires élogieux affluent et comblent la créatrice qui n’hésite pas à remercier les internautes : "Merci beaucoup pour tous les merveilleux commentaires à propos de notre petite bibliothèque gratuite. C’est génial de savoir qu’il y a tant de gens qui apprécient comment l’art, tout simplement, rend un endroit plus cool pour vivre".



Cette histoire remonte même jusqu'à un média local qui réalise une vidéo parcourant cette restauration originale.