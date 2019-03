publié le 27/03/2019 à 11:13

Pour travailler dans un environnement agréable, on connaissait les team-buildings ou encore les séminaires. Mais un Américain de 19 ans a eu une idée beaucoup plus radicale pour détendre l'atmosphère de l'agence de location de voitures dans laquelle il était employé à Arnold (Missouri).



Comme le rapporte la chaîne américaine ABC7, il a en effet ajouté du LSD dans les bouteilles d'eau et le café de plusieurs de ses collègues. Certains d'entre eux, pris d'étourdissements et de tremblements ont été hospitalisés puis relâchés, une fois les effets de cette puissante drogue dissipés.

Arrêté par la police, le suspect a reconnu les faits. Il a affirmé avoir agi de la sorte pour lutter contre "les énergies négatives" de ses collègues. Des analyses sont en cours sur les boissons empoisonnées. Si ces tests se révèlent positifs, le jeune homme pourra être accusé de possession de drogue mais aussi d'agression.