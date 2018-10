États-Unis : il braque un fast-food et revient chercher sa commande

publié le 23/10/2018 à 00:00

Il ne voulait pas repartir les mains vides. Après avoir braqué un restaurant de l'enseigne Subway, un homme est revenu chercher sa commande, rapporte Ouest-France. Il a été interpellé quelques jours plus tard.



Les faits se sont déroulés au mois d'octobre, dans l'état américain de Géorgie. Après avoir passé sa commande, l'homme patiente devant le comptoir. Il profite alors de l'absence des employés pour bondir derrière le comptoir et tenter d'ouvrir le tiroir-caisse. Une tâche plus difficile que prévu.

Selon le journal américain Time, il oblige alors un employé à lui remettre l'argent de la caisse. Un maigre butin qui s'élève à 100 dollars. Selon les images de la caméra de surveillance diffusées par la chaîne Fox 5 DC, l'homme repasse de l'autre côté du comptoir et quitte précipitamment le restaurant. Il y retourne en courant quelques minutes plus tard, pour récupérer son sandwich sur le comptoir.

L'homme a été interpellé quelques jours plus tard, dans l'état voisin du Tennessee. Il serait connu des services de police pour plusieurs vols dans des restaurants locaux.