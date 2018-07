publié le 28/11/2016 à 15:22

Samedi 26 novembre, les habitants de San Francisco (Californie) ont eu droit à un cadeau de Noël avant l'heure : pendant 24 heures, ils ont pu bénéficier gratuitement de l'ensemble des transports de la ville. Une surprise qui n'avait pourtant rien d'un geste commercial puisqu'elle était en fait due à ... un virus informatique.



Dans la journée, le système de distributeurs de tickets de la Municipal Transportation Agency, la société de transports locale, a été détourné par des hackers. Tous les automates affichaient ainsi ce message : "You hacked, ALL data encrypted" (Vous avez été piraté, toutes les données ont été chiffrées"). Face à ce virus, l'agence a donc été contrainte de laisser ses clients voyager en tram, bus et métro sans justificatif d'achat.

L'attaque informatique a été réalisée au moyen d'un logiciel malveillant de type ransomware (logiciel de rançon). Ce type de logiciel chiffre les données privées de la cible - ici, l'agence de transports - et les rend inaccessibles à tout utilisateur. Il propose ensuite de fournir une clé pour débloquer le système, réclamant en échange une rançon. Ici, le virus demandait le versement de 73.000 dollars en bitcoins, soit environ 69.000 euros. Le message pointait vers une adresse e-mail hébergée en Russie.

Dès le dimanche matin, l'agence de transports a cependant réussi à redéployer sur son réseau la sauvegarde complète de son système sans avoir à payer le moindre dollar aux pirates. Le virus avait réussi à infecter environ un quart des ordinateurs de la régie de transports. Un incident qui intervient quelques semaines après l'attaque informatique des géants du web Twitter, Spotify et Ebay, qui rappelle à quel point la cybersécurité doit être prise au sérieux par les entreprises.