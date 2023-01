États-Unis : elle contracte un cancer de l'ongle après une manucure

Une manucure, qui aurait pu être fatale. Au printemps 2022, Grace Garcia, une Américaine de 50 ans a découvert que sa visite de fin d'année chez l'esthéticienne s'était soldée par un cancer de l'ongle. À la suite d'une entaille au doigt causée lors de sa manucure, la quinquagénaire a contracté une infection à papillomavirus humains (HPV). Une terrible expérience qu'elle a raconté dans les colonnes de Today.

En allant s'offrir une séance de bichonnage à l'approche de Thanksgiving 2021, dans le salon qu'elle fréquente depuis ses trente ans, Grace Garcia ne s'attendait pas à ce qu'un coup de ciseau maladroit mette sa vie en péril. "La prothésiste ongulaire m'a fait une entaille au niveau de la cuticule, elle m'a coupée profondément", s'est souvenue la cliente. Blessée à l'annulaire droit, elle appliquera le jour-même une pommade antibiotique sur sa plaie, avant que l'état de son doigt ne s'aggrave.

De retour au salon quelques jours plus tard, la Californienne apprendra que l'esthéticienne a été renvoyée après de nombreuses plaintes. Alarmée par une douleur persistante, et une petite bosse de brunâtre à côté de l'ongle, Grace décide de consulter son médecin traitant. Le praticien suppose qu'il s'agit d'une "boule d'écriture", avant qu'une visite chez son gynécologue ne remette en cause ce diagnostic.

La blessure de Grace a été une porte d'entrée pour le virus. Dr Teo Soleymani

En avril 2022, le spécialiste lui conseille vivement de rendre visite à un dermatologue. Une biopsie fera tomber le couperet : elle était atteinte d'un cancer de l'ongle de stade 1. Un cancer rare, puisque d'ordinaire ceux-ci sont causés par des mélanomes. Dans le cas de Grace Garcia, il s'agissait d'un carcinome épidermoïde. Moins agressif que le mélanome, ce cancer a été causé par une infection à HPV (papillomavirus humains) oncogènes. La plupart du temps, les HPV engendrent des lésions cancéreuses, qui peuvent évoluer en cancer, le plus courant étant celui de l'utérus - transmis sexuellement -, souligne le site Gyn&Co, cité par Elle.

"La blessure de Grace a été une porte d'entrée pour le virus", a expliqué le docteur Teo Soleymani, qui a opéré l'Américaine. Le dermatologue est parvenu à lui éviter l'amputation, en retirant la tumeur à l'aide d'une chirurgie micrographique de Mohs. Cette technique permet une excision complète de la lésion en associant "analyse microscopique et topographique" de la lésion, pour plus de précision, explique le site Revmed.

Remise, Grace Garcia ne regrette certainement pas d'avoir persévéré : "Je me suis battue depuis le premier jour, car je savais que quelque chose n'allait pas". Auprès de Today, elle confie également les doutes qu'elle a eus sur la propreté des outils utilisés par la prothésiste qui l'a blessée. Elle dit n'avoir aucun souvenir de l'avoir vue sortir du matériel neuf de son emballage : "C’est toujours un grand spectacle quand ils sortent les outils, et qu'ils ouvrent le paquet, et je ne m’en souviens pas - et j’aurais dû", a-t-elle souligné. Une raison de plus de surveiller ses coupures près de l'ongle.

