Sa pause pipi lui a coûté très chère. Près d'Ausserfern, une localité du Tyrol, dans les Alpes autrichiennes, un Polonais de 52 ans, s'est garé sur un parking pour satisfaire un besoin pressant. Mais le parking étant en légère pente et le frein à main de sa voiture déficient, son véhicule a dégringolé dans un précipice et s'est écrasé 150 mètres plus bas, d'après la police autrichienne.



Après sa pause pipi, l'homme ne voyant plus sa voiture a d'abord cru à un vol. Il s'est alors rendu à la police du Tyrol pour déposer plainte. Une fois sur place, les policiers ont constaté que le véhicule s'était mis en mouvement tout seul et était tombé 150 mètres en contrebas, après avoir traversé une nationale.

Le véhicule était heureusement vide et l'axe routier désert au moment des faits, a relevé la police.