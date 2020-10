publié le 03/10/2020 à 12:26

Après le tweet qui annonçait sa contamination et celle de sa femme au coronavirus, le président des États-Unis Donald Trump a souhaité publier une petite vidéo sur le réseau social Twitter. Une façon pour le candidat républicain de rassurer ses troupes en pleine dernière ligne droite pour une éventuelle réélection.



"Je veux remercier tout le monde pour leur incroyable soutien. Je vais me rendre à l'hôpital [militaire] Walter Reed. Je pense que je me porte très bien mais nous allons nous assurer que tout aille pour le mieux, assurait Donald Trump, debout,dans un des salons de la Maison blanche où il s'était confiné. La Première dame va très bien elle aussi. Donc merci encore à tous, j'apprécie vos messages et je ne les oublierai jamais."

Quelques heures après son admission à l'hôpital militaire, le président dont l'âge et le surpoids le place dans les populations à risque, a tenu à rassurer une nouvelle fois ses partisans : "Je vais bien, je pense ! Merci à tous ! Je vous aime !"

Selon sa porte-parole, Kayleigh McEnany, cette hospitalisation, qui devrait durer "quelques jours", a été décidée "dans un souci d'extrême prudence" et sur recommandation d'experts médicaux. Donald Trump y travaillera "depuis les bureaux présidentiels" que comporte l'hôpital Walter Reed, a-t-elle précisé. Kayleigh McEnany a indiqué un peu plus tard dans un communiqué qu'après consultation avec des spécialistes, Donald Trump recevait l'antiviral remdesivir. Le président "n'a pas besoin d'un supplément d'oxygène", a-t-elle ajouté.

Le 45e président des Etats-Unis "continue à souffrir de fatigue mais a le moral", a déclaré vendredi après-midi son médecin Sean Conley dans un nouveau bulletin de santé au ton moins serein que dans la nuit, lorsqu'il avait assuré que son patient allait "bien".

Les médecins lui ont injecté une dose du cocktail expérimental d'anticorps de synthèse développé par la société Regeneron.