L'amour n'est pas une histoire d'âge. Vendredi 20 janvier, le légendaire astronaute américain Buzz Aldrin, membre de la mission Apollo 11 et second homme à poser le pied sur la Lune, a annoncé s'être marié pour son 93e anniversaire avec sa petite amie de longue date, Anca Faur, 63 ans, vice-présidente exécutive de Buzz Aldrin Ventures.

"Je suis heureux d'annoncer que mon amour de longue date, le docteur Anca Faur, et moi-même nous sommes mariés", a tweeté l'astronaute en joignant une photo de lui et Mme Faur. "Nous avons été unis par les liens sacrés du mariage lors d'une petite cérémonie privée à Los Angeles et sommes aussi excités que des adolescents fugueurs".

Les trois précédents mariages de Buzz Aldrin ont fini par un divorce. À noter qu'il est le dernier survivant de la mission Apollo 11, durant laquelle lui et Neil Armstrong devinrent les premiers humains à poser le pied sur la Lune, le 20 juillet 1969.

