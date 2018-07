Barack Obama raconte son ressenti après l'élection de Donald Trump

publié le 27/12/2017 à 15:34

"Puis-je vous ramener au 20 janvier 2017 ?" Barack Obama est l'invité du Prince Harry dans une interview diffusée ce mercredi 27 décembre par la radio britannique BBC Radio 4 Today.



L'ancien président des États-Unis est revenu sur cette date : le jour de l'investiture de Donald Trump, qui est alors devenu le 45e président des États-Unis. Sa réponse est plutôt étonnante.



Henry de Galles remet en situation le contexte. "Vous êtes assis dans le Marine One, l'hélicoptère présidentiel, en train de voler au-dessus de Washington. Vous avez assisté à l'inauguration avec votre visage confiant, ne laissant pas beaucoup d'émotion sortir, comme nous l'avons tous vu. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit ?"

Le Président déclare très calmement que ses premières pensées furent pour sa femme Michelle, pensant "à quel point j'étais reconnaissant qu'elle ait été ma partenaire tout au long de ce processus". Barack Obama parle longuement de sa "meilleure amie" qui a décidé de le suivre et le supporter à la tête du pays.

"Le sentiment qu'il y avait un achèvement et que nous avions fait un travail de manière à garder notre intégrité (...) et que nous n'avions pas fondamentalement changé, je pense que c'était un sentiment satisfaisant," raconte-t-il.



Le plus étonnant vient plus tard. Toujours dans un même ton calme et lent, Barack Obama répond : "Vous savez, globalement il y avait une sérénité, plus que je ne l'avais prévu". Dans une interview d'une vingtaine de minutes, le Prince Harry est revenu sur la vie de l'ex-président américain, qui était plutôt détendu.