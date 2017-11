et Benjamin Sportouch

publié le 29/11/2017 à 18:12

L'agenda sera serré pour Barack Obama. L'ancien locataire de la Maison Blanche sera de passage à Paris samedi 2 décembre. Il sera reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée à l'occasion d'un déjeuner. Selon nos informations, une fois cette entrevue terminée, le 44e président des États-Unis a rendez-vous avec François Hollande.



Les deux hommes, qui n'ont plus de fonction officielle en politique, sont tout deux à la tête d'une fondation. Ce sera d'ailleurs l'objet, officiel, de leur entrevue. Avec La France s'engage lancée en septembre, François Hollande veut promouvoir des initiatives innovantes. Les contours de la fondation Obama, inaugurée en novembre à Chicago, sont plus flous : l'ancien président américain et sa femme Michèle veulent préparer "une nouvelle génération de dirigeants".

Éviter les impairs diplomatiques

Pour François Hollande, qui n'a renoncé à rien, ce tête à tête avec Barack Obama est clairement une aubaine en terme d'image. Cependant, pas d'impair diplomatique : juste avant de voir François Hollande, Barack Obama déjeunera donc à l'Élysée avec l'actuel chef de l'État. L'ancien président américain avait, durant la campagne présidentielle, soutenu le candidat d'En Marche.



Le président français a pris soin de ne pas organiser de dîner, histoire de ne pas froisser Donald Trump qui avait eu le droit à un souper à la Tour Eiffel en juillet dernier. À noter, par ailleurs, que l'ex-dirigeant américain n'a pas prévu de rencontre avec Nicolas Sarkozy.



Enfin, le même jour, Barack Obama un discours à l'occasion de la session introductive du septième "Sommet des Napoléons", un réseau d'acteurs de l'industrie des communications parrainé par le PDG d'Orange Stéphane Richard.