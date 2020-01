publié le 07/01/2020 à 07:15

Les États-Unis sont un territoire à moitié vide, occupés seulement de grands espaces. Depuis une yourte, dans l’Alaska, l’État le moins peuplé du pays (0,49 habitants par km2), Philippe Corbé nous explique en quoi l’Amérique s’est construite sur l’idée d’une nature à la fois hostile, inhospitalière qu’il faut maîtriser, et source de richesse.

Sans ce rapport de l’homme à la nature, on ne peut pas comprendre l’économie, l’éducation, les questions de santé ou encore l’imaginaire américain, ses chansons, la country, son cinéma, les westerns, sa littérature. Un livre, justement, parle de ce rapport de l’homme à la nature : Into the Wild, de Jon Krakauer. L’histoire d’une jeune homme qui quitte tout pour vivre sa vie en Alaska, dans un territoire presque vierge, à conquérir.

Ce choix de vie, c’est un peu celui de Clay que Philippe Corbé à rencontré. À la fin de l’adolescence, il a choisi de venir vivre en pleine nature, aussi loin que possible de la civilisation où il ne pensait pas trouver sa place. Son histoire est un peu aussi celle du "rêve américain".

