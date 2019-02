publié le 22/02/2019 à 13:11

C'est au lendemain d'un repas pris au Riff, un restaurant étoilé à Valence (Espagne), qu'une mère de famille de 46 ans est décédée le 17 février dernier. Prise de vomissements et de diarrhée, la victime a succombé à ce qui semble être une intoxication alimentaire. Son mari et son fils âgé de 12 ans ont présenté les mêmes symptômes mais sont sortis d'affaire.





En enquêtant, les autorités sanitaires de la ville ont, à ce jour, retrouvé 75 personnes ayant mangé au Riff entre le 13 et le 16 février dernier, et ont confirmé 29 cas d’intoxication alimentaire. "À l’exception de la personne décédée, tous ceux qui sont tombés malades ont présenté des symptômes légers, principalement des vomissements", ont-elles déclaré jeudi 21 février.

Le restaurant, qui compte une étoile au Guide Michelin a depuis fermé ses portes provisoirement. Bernd Knöller, le chef cuisinier et propriétaire du Riff, a présenté ses condoléances dans un communiqué et déclaré qu’il collaborait avec les autorités sanitaires régionales pour déterminer exactement ce qui s’était passé. "J’ai pris la décision de fermer le restaurant jusqu'à ce que nous en connaissions les causes précises et que nous puissions rouvrir avec les garanties nécessaires pour la sécurité des clients et du personnel", a déclaré le chef.

Des analyses en cours sur les aliments

Le 18 février, des agents de la sécurité alimentaire se sont rendus dans cet établissement, sans trouver de manquements aux règlements sanitaires. Des prélèvements d'aliments ont été envoyés à l'Institut national toxicologique pour être analysés. Il s'agit également de savoir si la victime est décédée à la suite d'un empoisonnement, ou bien si elle s'est étouffée à cause des vomissements.