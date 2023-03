Trois personnes sont décédées après avoir été prises au piège à 900 mètres de profondeur dans une mine de potasse en Catalogne dans le nord-est de l'Espagne à la suite d'un accident jeudi.

Selon la police régionale catalane, un effondrement est survenu dans une galerie de la mine. Des unités spécialisées ont été déployées pour participer au sauvetage, dont une unité canine, tandis que les services d'urgence régionaux ont précisé, pour leur part, avoir envoyé sur place deux hélicoptères médicalisés et une équipe de psychologues. Néanmoins, les victimes n'ont pas peu être sauvées après ce tragique accident. D'après les premières informations dont disposes El Món, les trois victimes qui travaillaient dans la mine étaient des topographes.

D'après les pompiers espagnols sur place, interrogés par nos confrères d'El País, l'accident a eu lieu à 8h53, heure locale, dans la mine de Súria, une ville située à 70 kilomètres au nord-est de Madrid. Cette mine de potasse, un minerai salin qui sert notamment à la fabrication de potassium ou d'engrais, appartient ICL Iberia, la filiale espagnole du groupe israélien et elle est la plus grande Catalogne et sert de véritable moteur économique dans la région.

