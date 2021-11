Espagne : huit chameaux et un lama déambulent dans les rues de Madrid

Le cirque a porté plainte et une enquête est en cours. Huit chameaux et un lama ont été interceptés par la police espagnole tôt dans la matinée du vendredi 5 novembre alors qu'ils déambulaient dans les rues de Madrid après s'être échappés d'un cirque, qui a dénoncé un acte de sabotage et accusé des groupes de défense des animaux.

La police nationale, qui a diffusé des photos des animaux sur Twitter, a indiqué que les camélidés avaient été repérés vers 05 heures du matin alors qu'ils marchaient nonchalamment dans les rues du quartier de Carabanchel, dans le sud de la capitale espagnole. Ils ont été raccompagnés sains et saufs au cirque Quiros tout proche, auquel ils appartiennent.

"Grâce à dieu, il n'est rien arrivé", s'est félicitée l'une des responsables du cirque, Mati Muñoz, dans une déclaration à l'Agence France-Presse. "Nous pensons qu'il s'est agi d'un sabotage de ces groupes de défense des animaux qui viennent manifester chaque année", a-t-elle accusé, affirmant que des câbles de la clôture électrique avaient été coupés pour permettre la sortie des animaux.