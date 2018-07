Esclavage en Libye : 13.000 migrants africains évacués

publié le 30/01/2018 à 02:26

Deux mois après les révélations terribles sur l'esclavage de migrants, les évacuations ont commencé. Ainsi, 13.000 Africains ont été évacués de Libye depuis début décembre, a assuré lundi 29 janvier le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki. "Nous recevons (des migrants, ndlr) jour par jour (...), les deux-tiers sont déjà rapatriés, et le processus continue", a-t-il affirmé à l'issue d'un sommet de l'UA à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie.





Début décembre, l'Union africaine avait dit ambitionner de rapatrier 20.000 migrants avant la mi-janvier, et si Moussa Faki a reconnu "un peu de retard", il a également assuré que le processus était "en cours". Après les révélations récentes de migrants noirs vendus "comme des esclaves" en Libye, neuf pays européens - dont la France - et africains appuyés par l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine, ont décidé de mener des "opérations d'évacuation d'urgence" de migrants victimes de trafiquants.



Les rapatriements ont notamment pu avoir lieu grâce à des vols affrétés par des pays africains. Le Niger et le Rwanda ont par ailleurs offert l'asile à ceux qui ne pouvaient pas retourner dans leur propre pays. La Libye, où des autorités rivales ainsi que de nombreuses milices, se disputent le pouvoir, a sombré dans le chaos après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en octobre 2011.