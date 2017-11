publié le 20/11/2017 à 07:13

Ils sont au total vingt-cinq individus - Érythréens, Éthiopiens et Soudanais - à échapper à l'enfer libyen. Là-bas, ces quinze femmes, six hommes et quatre enfants ont vécu viols, tortures et détentions arbitraires. C'est la première fois depuis 2011 que le Haut Commissariat aux Réfugiés évacue des réfugiés de Libye. Ces derniers vont être accueillis en France, selon les informations de RTL, qui a pu assister à la mission de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).



L'OFPRA, qui s'est rendu à Niamey, dans la capitale du Niger la semaine dernière, a entendu ces 25 rescapés de la crise migratoire. Cette opération complexe a été menée grâce à un accord avec les autorités de Tripoli. D'autres évacuations devraient suivre. Un reportage de CNN a révélé la semaine dernière que des migrants étaient vendus sur des marchés aux esclaves en Libye.

Une arrivée en France prévue début janvier

"Il y a une volonté très ferme de la France et de l'Europe de faire cesser ces traversées terribles de la Libye et de la Méditerranée", explique Pascal Brice patron de l'OFPRA. L'opération s'inscrit dans le plan de réinstallation de 3.000 réfugiés depuis le Tchad et le Niger annoncé début octobre par Emmanuel Macron qui vise à identifier directement en Afrique une partie des réfugiés qui veulent migrer vers l'Europe.



Les vingt-cinq réfugiés de Libye, auxquels s'ajoutent quarante-sept réfugiés vulnérables issus de camps du Haut Commissariat aux Réfugiés au Niger, devraient arriver en France début janvier, après validation de leur dossier d'asile et une évaluation sécuritaire. Ils seront accueillis dans des centres de transit, avant leur installation dans des logements partout sur le territoire. D'autres missions identiques seront menées dans les prochains mois par l'Office français des réfugiés. RTL a pu rencontrer à Niamey ces évacués de Libye et assister à leurs entretiens avec les autorités françaises.