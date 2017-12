La France accueillera les 25 réfugiés évacués de Libye mardi

et La rédaction numérique de RTL

publié le 14/12/2017 à 02:51

Selon une information de RTL, la France va accueillir les 25 réfugiés, précédemment évacués de Libye par le Haut commissariat aux réfugiés, mardi 19 décembre. Ce groupe, composé de réfugiés érythréens, éthiopiens et soudanais, arrivés au Niger le 11 novembre, atterrira à Roissy. Parmi eux, il y a "15 femmes et quatre enfants", a précisé à l'AFP Pascal Brice, directeur général de l'Ofpra (office français de protection de réfugiés et apatrides).



Dans un tweet, daté du 20 novembre, Emmanuel Macron les avait invités à rejoindre la France. "Une mission Ofpra/HCR vient de se rendre au Niger après le Tchad pour protéger les réfugiés, y compris ceux évacués de Libye. J'appelle nos partenaires à rejoindre la France dans cette mobilisation pour éviter les horribles exactions subies sur les routes migratoires".



Ils seront d'abord hébergés en structures collectives, "le temps de leur donner un certain nombre de clés sur la vie en France", a-t-on précisé à la DGEF (Direction générale des étrangers en France) qui coordonne l'opération de réinstallation. Après ce sas de quelques mois, une nouveauté dans les processus de réinstallation, ils seront orientés vers des logements classiques. "C'est d'abord une manière de sauver des personnes qui sortaient d'un véritable enfer, avec des tortures, des viols, des enlèvements d'enfants", explique Pascal Brice.