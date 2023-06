En Slovaquie, des cygnes accros aux pavots envoyés en cure de désintoxication

En février dernier, environ 200 cygnes ont établi domicile dans un champ de pavots bordé par un point d'eau en Slovaquie. En quelques jours, ils sont devenus accros à cette fleur qui ressemble au coquelicot, et qui contient de l'opium que l'on peut extraire pour fabriquer de la morphine ou de l'héroïne.

En quatre mois, les cygnes ont dévoré près de 50 hectares de pavots et ont développé des effets secondaires : déshydratation, difficulté à marcher, certains oiseaux n'arrivaient même plus à voler !

Une équipe de sauveteurs a entrepris de les secourir, mais les cygnes sont une espèce protégée en Slovaquie. Il a donc fallu obtenir une autorisation spéciale pour les déplacer.

Ce n'est que deux mois plus tard que l'opération de sauvetage a pu être mise en place. Les cygnes intoxiqués ont été envoyés dans un centre spécialisé pour suivre une cure de désintoxication de deux semaines. Les autres, ceux en bonne santé, ont été relâchés 15 kilomètres plus loin. Désormais, les autorités attendent de voir s'ils feront une rechute : elles craignent que les oiseaux ne retournent sur les lieux, et replongent dans le pavot.

