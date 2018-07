publié le 29/07/2016 à 20:41

Solitaire et recueilli, le visage grave, le pape François a traversé à pied le portail orné des mots "Arbeit macht frei" (Le travail rend libre) annonçant l'arrivée au camp d'Auschwitz, vendredi 29 juillet. Après avoir franchi l'entrée, il s'est assis sur un banc et s'est plongé dans une prière silencieuse, la tête penchée, les yeux parfois fermés, pendant plus de dix minutes.



Une voiture électrique a ensuite transporté le souverain pontife à proximité du Mur de la mort, où les Allemands nazis avaient exécuté des milliers de prisonniers d'une balle dans la tête. Un groupe de douze rescapés du camp de la mort, Polonais, Juifs et Roms, dont la violoniste de l'orchestre du camp, Helena Dunicz-Niwinska, 101 ans, l'y attendait. Le pape a échangé quelques mots avec chacun d'entre eux, puis a allumé un cierge devant le Mur de la mort, qu'il a touché de la main.

"Un cadeau pour tout ce qui m'est arrivé dans la vie"

"Je voulais m'agenouiller devant lui, mais il m'a prise dans les bras et embrassée sur les deux joues", a confié à l'AFP Janina Iwanska, 86 ans, l'une des rescapés du camp. Le pape lui a paru "non seulement très triste, mais également très fatigué". "Les autres papes venaient visiter le site du camp, et par la même occasion rencontrer les survivants, et celui-ci vient pour rencontrer les rescapés", a-t-elle dit. "Je lui ai dit que cette rencontre avec lui, c'est un cadeau pour tout ce qui m'est arrivé dans la vie. On le lui a traduit et il m'a souri".

Le pape François s'est ensuite rendu dans le camp de d'Auschwitz II - Birkenau. Quelque 25 catholiques polonais qui avaient risqué leur vie pour aider des Juifs sous l'occupation, nommés "Justes parmi les nations du monde" par l'institut israélien Yad Vashem, ont pu le saluer et recevoir de ses mains des médailles de son pontificat. Environ 1,1 million de personnes ont été tuées à Auschwitz-Birkenau, dont un million de juifs européens.