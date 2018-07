publié le 29/12/2016 à 12:12

La somme est vertigineuse. Les 500 plus grosses fortunes mondiales ont accru leur fortune respective de 237 milliards de dollars, en cumulant toutes les progressions réalisées en 2016, révèle l'entreprise américaine Bloomberg, spécialisée dans la finance. Et ceux qui ont amassé le plus d'argent sont en tête du classement. Il s'agit des Américains Warren Buffett et Bill Gates. Le premier Français du classement arrive à la cinquième place et c'est le propriétaire du groupe de luxe LVMH, Bernard Arnault.



Malgré le Brexit, l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le cours des affaires n'a donc pas été tant perturbé. Actuellement, Bill Gates est à la tête d'une fortune de 91,5 milliards de dollars. Il a gagné environ 10 milliards de dollars de plus depuis l'an passé. Le PDG de LVMH, de son côté, jouit d'un empire de 38,9 milliards de dollars, et a gagné 7 milliards en un an.

Contre toute attente, les milliardaires américains ont plutôt profité de l'élection de Donald Trump. En tête du classement des personnes qui ont le plus perdu d'argent cette année figure le Chinois Wang Jianlin, deuxième fortune de l'empire du Milieu, qui conserve malgré tout le montant astronomique de 30,6 milliards de dollars.