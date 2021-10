Elizabeth II : pourquoi la Reine a-t-elle été hospitalisée ?

Comment se porte vraiment Elizabeth II ? Difficile ce vendredi d'avoir des réponses précises. Depuis l'annonce de l'hospitalisation de la souveraine de 95 ans, entre mercredi après-midi et jeudi midi, les spéculations vont pourtant bon train outre-Manche. Après la révélation du tabloïd The Sun, le Palais de Buckhingham a assuré jeudi que la reine n'avait subi que des "examens préliminaires". Mercredi, elle avait déjà annulé une visite en Irlande du Nord, officiellement après avoir "accepté à contrecœur" le conseil de ses médecins de se reposer.

Deux évènements qui interrogent donc sur l'état de santé de la Monarque. "Le palais de Buckhingham ne nous a pas dressé un tableau complet et raisonnable de ce qu'il se passait", a regretté le journaliste de la BBC Nicholas Witchell. "Les médias ont été amenés à croire mercredi que la reine se reposait au château de Windsor (...) alors qu'elle était amenée dans un hôpital dans le centre de Londres", a ajouté le spécialiste de la famille royale.

Lorsque sa nuit à l'hôpital Edward VII a été rendue public, des sources au palais se sont empressées de préciser aux médias britanniques qu'il ne s'agissait que de consulter des spécialistes et qu'elle n'était restée passer la nuit que pour des raisons "pratiques", avant de retourner dès jeudi midi à Windsor, à l'ouest de Londres, pour se remettre au travail sur des "tâches légères".

Un agenda chargé

Après presque 70 ans sur le trône, la reine continue d'afficher une bonne forme en public. Elle a participé ces derniers temps quasi quotidiennement à des engagements officiels et ses hospitalisations rendues publiques sont rarissimes, la dernière remontant à 2013, quand elle avait passé 24 heures à l'hôpital pour une gastroentérite.

En dépit de régulières spéculations sur une mise en retrait, notamment après la mort en avril de son époux Philip à 99 ans, Elizabeth II continue de participer à de nombreux événements en public. Si elle ne se déplace plus à l'étranger et s'y fait représenter par Charles, elle a participé au sommet du G7 en recevant le président américain Joe Biden en juin, remet des décorations et reçoit les nouveaux ambassadeurs au Royaume-Uni. La souveraine est ainsi attendue pour la COP26 début novembre à Glasgow, en Écosse.