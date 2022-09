Elizabeth II : "C'est pas parce qu'on est mouru qu'on a le droit de niquer la planète", dit Caverivière

Face à Jordan Bardella ce lundi, Philippe Caverivière est forcément revenu sur l'évènement de ces derniers jours, la mort de la reine Elizabeth II. "Vous êtes un peu le prince Charles du Rassemblement national et on espère que la reine Marine sera moins résistante qu'Elizabeth, sinon la promotion va être longue à venir", lance-t-il.

Selon l'humoriste, il y a un lien entre les Le Pen et la famille royale. "Jean-Marie Le Pen c'est notre reine Elizabeth, Jordan vous êtes le prince héritier, Marion Maréchal, c'est Meghan Markle, plus personne ne peut la saquer et Marine Le Pen c'est Lady Di, parce qu'à chaque présidentielle, elle se prend le poteau", dit-il.

Philippe Caverivière est ensuite revenu sur la mort d'Elizabeth II : "Hier, Babette a fait 6h de bagnole pour traverser l'Écosse et elle prend l'avion demain pour aller à Londres, qu'est-ce qu'elle voyage ! Attention au bilan carbone, c'est pas parce qu'on est mouru qu'on a le droit de niquer la planète", lance-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info