Les coraux capables de s'adapter au réchauffement climatique

publié le 14/12/2018

Mais non les coraux ! Stop ! Cessez d’être plus intelligents que nous, les humains ! Arrêtez de vous adapter à toutes nos fumisteries ! Je vous explique le phénomène : les coraux, ces merveilles des fonds marins, ont une mémoire écologique. Cette mémoire verte leur permet d’enregistrer la violence d’un choc thermique, pour mieux anticiper le suivant.



En clair, la première fois, ils ont trop chaud et ils meurent à l’exception de quelques-uns qui, le coup d’après, sont prêts et résistent. Sauf que tout ça fait émerger une seule variété de coraux plus résistante à la chaleur. Ce qui réduit rudement la diversité du massif coralien. "C’est un peu comme si une forêt tropicale humide se transformait en garrigue", nous expliquent les spécialistes de la biologie des organismes marins !

La garrigue, ce n'est pas tout à fait la même chose qu’une forêt tropicale humide, et surtout, cela n’abrite pas du tout les mêmes espèces animales ou végétales. C’est pareil pour les coraux. À vouloir les transformer en garrigue, on risque là encore de déclencher des catastrophes en cascades…

Mais ça, on ne s’en apercevra que plus tard, quand il sera trop tard. Du coup, si on pouvait se bouger un tout petit plus vite ce coup-ci ? Avant qu’il ne soit trop tard quoi ? Ce serait sympa. C’est comme ça.