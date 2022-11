UN POINT C'EST TOUT - ÉDITO - "Michelle Obama n'est jamais too much", selon Alba Ventura

UN POINT C'EST TOUT - ÉDITO - "Michelle Obama n'est jamais too much", selon Alba Ventura

ÉDITO - "Michelle Obama n'est jamais too much", selon Alba Ventura

ÉDITO - "Michelle Obama n'est jamais too much", selon Alba Ventura

Le coup de cœur de ce mardi 15 novembre va à Michelle Obama, l'ex-première First Lady qui a publié un nouveau livre. Cela s'intitule Cette lumière en nous, chez Flammarion. Ce titre, on est d'accord, c'est terriblement américain, limite nunuche. Alors que Michelle Obama est à l'opposé de ça.

Je ne peux pas vous dire grand-chose sur le livre, car la communication est très encadrée par les Américains. Les ouvrages arrivent ce mardi matin dans les rédactions, en même temps que le livre sort dans les rayons des magasins ou des librairies. Il y a eu quelques extraits dans les magazines Elle et Femme actuelle. L'éditeur est très secret.

C'est un livre "feel good", bienveillant, dans lequel Michelle Obama donne des conseils. On y parle d'éducation, comme de ménopause. On y confie quelques anecdotes. On apprend que Barack Obama n'a pas toujours été le papa poule qu'on croyait. Il lui est aussi arrivé de piquer une bonne colère contre l'une de ses filles, qui révisait son espagnol en écoutant du rap.

Quand elle parle de la place des femmes dans la société, elle n'est pas dans un féminisme acharné Alba Ventura

Mais laissons de côté ces anecdotes, cette façon de se raconter très à l'américaine. Ce que j'aime bien chez cette femme, c'est qu'elle n'est jamais trop, jamais "too much". Elle n'est jamais trop glamour. Sauf son couple quand même, qui avec Barack, était très absolument glamour. Elle n'est jamais dans la mièvrerie, elle n'est pas vulgaire, elle est militante, mais sans revendication agressive. Quand elle parle de son combat contre les clichés racistes, ce n'est pas pour donner des leçons de wokisme.

Quand elle parle de la place des femmes dans la société, elle n'est pas dans un féminisme acharné. Cette femme est ce que l'on appelle un "role model" aux États-Unis. Un exemple, celle qui montre que c'est possible. C'est elle qui ouvre la voie. Elle aurait pu être une Hillary Clinton, faire de la politique et se hisser très haut. Elle ne l'a pas voulu. Elle est la preuve que l'on peut être née dans un quartier pauvre de Chicago, dans une famille modeste, et faire des études à Princeton et Harvard, devenir une grande avocate et une first lady qui a tenu son rôle de manière impeccable durant deux mandats.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info