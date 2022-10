ÉDITO - Brésil, Russie, Inde et Chine : la chute des "BRIC" ?

La chute des 4 "BRIC". Si les raisons sont différentes, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine sont en petite santé. Le Brésil, qui vient de choisir Lula comme président, fait face à une inflation qui dépasse 11%,du jamais vu depuis 2003. Le pays a déjà connu "l'hyper-inflation" dans les années 90, aboutissant à un changement de monnaie et à la création du Réal actuel en 1994.

Si la situation n'est pas la même que dans les années 90, les salaires ne suivent pas le rythme des prix et les habitants s'appauvrissent avec le kilo de carottes ou de tomates, bondissant de plus de 25% en un an. Un comble dans un pays agricole. La croissance en 2023 sera faible alors que l'inflation sera forte, Jair Bolsonaro a débloqué 12 milliards d'aides sociales pendant la campagne électorale pour récupérer le vote populaire. Les mois à venir s'annoncent compliqués...

Et chez les autres ?

La Russie est engluée dans sa guerre en Ukraine. L'Inde n'a pas encore vraiment réussi à décoller. La Chine est plus forte mais elle a été confinée pendant 2 ans à cause de la crise sanitaire et elle fait face aujourd'hui à une bulle immobilière qui pourrait exploser et fragiliser sa croissance dans les prochaines années.

En 2000, les "BRIC" devaient être l'Eldorado des entreprises occidentales. La mondialisation avait trouvé ses ateliers à main d'œuvre bon marché ainsi que ses futurs consommateurs. Une classe moyenne allait émerger au Brésil, en Russie, en Inde et en Chine. Une classe moyenne avide de voitures allemandes, d'ordinateurs américains, de trains et de produits cosmétiques français. Et on allait fabriquer, à bas coût, le même produit pour tous les consommateurs du monde.

La France a beaucoup misé sur la Russie. Avant l'invasion russe en Ukraine, la France était le premier employeur étranger du pays et figurait parmi les 3 principaux investisseurs étrangers. On comptait 500 entreprises sur place et 35 des 40 sociétés cotées sur le CAC40 y avaient leurs bureaux.

Un diagnostic erroné ?

Les "BRIC", en y ajoutant l'Afrique du Sud, ont des atouts. Ces 5 pays comptent 3,2 milliards d'habitants, quasiment un humain sur deux, et représentent 31% du PIB mondial. Mais les "BRIC" sont fragiles par leur dépendance à l'acteur chinois. Sans la Chine, les "BRIC" s'écroulent. Le poids économique de Pékin est beaucoup plus important que les autres.

La Chine est la deuxième économie mondiale, elle devrait sans doute devenir la première au cours du siècle. Elle est aussi le point névralgique. Pékin est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Brésil. En l'an 2000, la Chine représentait 2% des exportations brésiliennes. Ce taux atteint presque 33%. Les États-Unis, qui étaient le partenaire commercial historique de Brasília, sont désormais, et de loin, derrière la Chine.

La Chine veut des matières premières, du pétrole, des minerais. Elle veut des produits agricoles comme le soja alors le Brésil détruit l'Amazonie pour répondre à la demande. Cette fuite en avant va conduire à raser 40.000 kilomètres carrés de forêt cette année. C'est comme si on rayait la Gironde, les Landes, la Dordogne et la Côte-d'Or, soit les 4 plus grands départements métropolitains.

La Russie et l'Inde aussi dépendantes de Pékin ?

L'Inde s'en défend. Elle fait de la résistance. C'est un duel de territoire, un duel régional. L'Inde a refusé d'intégrer le grand accord commercial qui regroupe 14 pays d'Asie-Pacifique autour de Pékin. On sent que le combat est déséquilibré d'autant que l'Inde n'émerge pas pour le moment.



La Russie, on le voit, reste un pays de matières premières. Moscou bloque les livraisons de céréales qui passent par la mer Noire pour affamer l'Afrique et mettre la pression sur les territoires occidentaux. La Chine est le seul partenaire économique et commercial qui reste à la Russie. En réalité, les "BRIC" n'existent pas vraiment, elles sont plus des satellites de la Chine. Ils ont besoin que Pékin soit fort pour prospérer.

