C'est un édifice que personne ne peut désormais louper. Et pour cause : ce bâtiment qui vient de faire son apparition dans le ciel d'Édimbourg en Écosse prend l'étrange forme d'une crotte, plus particulièrement de l'émoji "caca" disponible sur tous les smartphones. Surnommé "the Golden Turd", littéralement "la crotte dorée", il s'agit de l'hôtel du nouveau quartier St James de la ville.

Attendu depuis un certain temps et visible depuis tous les angles de la capitale écossaise, cet édifice de bronze ne fait pas l'unanimité, comme l'a remarqué The Guardian, relayé par Slate.fr : "Sous certains angles, elle semble être posée sur les épaules des autres bâtiments, telle une déjection tombée du ciel. Sous d'autres, elle surgit à l'arrière-plan comme un tas de fumier menaçant", remarque Oliver Wainwright, critique britannique d'architecture et de design.

Selon Slate.fr, les architectes du bâtiment avaient pourtant d'autres inspirations en tête. Leurs plans se basaient initialement sur des images de bandeaux haute couture Valentino. La crotte étant finalement choisie, elle fait la fierté de son architecte James Dilley : "C'est un bâtiment qui évoque la joie. Il a pour but de célébrer Édimbourg en tant que capitale des festivals. Certaines parties de la ville sont plutôt sérieuses, mais ici c'est le contraire. On voulait quelque chose de plus communicatif et expressif, censé rendre les gens heureux".

La construction avait reçu des avis défavorables

Évidemment, la ressemblance avec l'émoji crotte a très vite été établie et beaucoup d'habitants s'en sont amusés : une pétition a même été lancée pour accrocher des yeux sur la structure afin de compléter l'émoji. Un compte Twitter dédié à l'hôtel, rebaptisé "Golden Turd" a même été créé pour récolter toutes les photos de cette nouvelle structure qui a été élue pire bâtiment du monde.

Mais cet hôtel n'est en fait que la partie émergée de l'iceberg de 158.000 m2. Il est composé également de boutiques, restaurants, cinémas et appartements de luxe et remplace l'ancienne mégastructure du St James Center, laissé à l'abandon dans les années 1990 quand le gouvernement écossais y avait découvert de l'amiante.

La construction de cet édifice qui fait tant parler avait reçu beaucoup d'avis défavorables, notamment de la part des conseillers en urbanisme de la ville : "Le processus démocratique a été supplanté par une obligation fiduciaire envers les actionnaires, cherchant la maximisation des profits en dépit de tout le reste", a fustigé David Black, un auteur et critique.