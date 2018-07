publié le 28/03/2017 à 17:15

Un timing polémique mais symbolique. Alors que le gouvernement de la Première ministre britannique Theresa May doit activer, mercredi 29 mars, l'article 50 du Traité de Lisbonne lui permettant de sortir de l'Union européenne, le Parlement régional écossais a de son côté validé, ce mardi, la tenue d'un référendum sur l'indépendance de cette nation constitutive du Royaume-Uni.



Les députés écossais auraient déjà dû se prononcer sur cette question le mercredi 22 mars dernier, jour de l'attentat survenu à Londres devant le Parlement britannique, mais ce dernier événement avait entraîné le report du vote.

Initié par le gouvernement britannique, le Brexit a vraisemblablement entraîné la tenue précoce de ce nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse, tel que l'a précisé Nicola Sturgeon, la Première ministre locale et dirigeante du parti nationaliste SNP, majoritaire au Parlement régional, selon qui "les circonstances ont changé avec le Brexit".

Les Écossais défavorables au Brexit

Car si la précédente consultation d'autodétermination, en 2014, avait vu le "non" l'emporter à 55%, les Écossais s'étaient par la suite prononcés à 62% contre le Brexit (contre 52% des Britanniques en faveur d'une sortie de l'Union européenne). Dans l'idéal, Nicola Sturgeon voudrait tenir un nouveau référendum fin 2018 ou début 2019, avant la fin prévue des négociations de sortie entre l'instance supranationale européenne et le Royaume-Uni. Désormais, elle doit obtenir l'accord de la Première ministre Theresa May et du parlement de Westminster pour organiser cette seconde consultation.