et AFP

publié le 22/03/2017 à 16:11

La situation est encore floue à Londres. Selon plusieurs médias britanniques, de fortes détonations et plusieurs coups de feu ont été entendus devant le palais de Westminster, le parlement britannique à Londres. Selon l'agence Reuters, au moins dix personnes ont été blessées sur le pont de Westminster, qui jouxte le parlement. L'ensemble du quartier a été bouclé alors que les forces de l'ordre sont déployées en masse. D'après un responsable du Parlement britannique cité par l'AFP, un policier a été poignardé et un assaillant abattu par la police.





Un porte-parole de la Chambre des Communes a indiqué que les députés avaient été confinés à l'intérieur du Parlement en raison d'un "incident de sécurité" alors que Theresay May a été exfiltrée pour des raisons de sécurité.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...